Купленные Минздравом костюмы биозащиты уже прибыли в Украину – Степанов

С 18 мая специальные костюмы биологической защиты для медиков, которые работают с пациентами, инфицированными коронавирусом, будут отправляться в регионы, сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Партия костюмов биологической защиты для сотрудников украинских больниц, принимающих пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, уже прибыла в страну. Об этом на брифинге 17 мая сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"С понедельника начнется распределение этих костюмов по нашим больницам, лабораторным центрам, туда, где в них наибольшая потребность. В понедельник-вторник костюмы уже отправятся нашим медработникам", – сказал министр.

О закупке Минздравом более 71 тыс. костюмов биозащиты китайского производства стало известно 20 апреля. По словам замминистра Светланы Шаталовой, стоимость одного костюма составила 488 грн.

Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине заболел 18 291 человек, среди них 3569 медработников.