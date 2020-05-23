Девять регионов Украины не готовы к ослаблению карантина с 22 мая – Минздрав

В соответствии с решением Кабинета Министров Украины, для ослабления карантина регион должен соответствовать трем критериям. По данным Центра общественного здоровья Минздрава, девять регионов не соответствуют хотя бы одному из них.

Восемь областей Украины и Киев не готовы к ослаблению карантина с 22 мая. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

В соответствии с решением правительства, с 22 мая региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям смогут принимать решение об ослаблении карантина, если область соответствует трем критериям: среднее количество случаев COVID-19 за последние семь дней составляет меньше 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в учреждениях охраны здоровья, которые принимают больных COVID-19, не превышает 50%; количество ПЦР- и ИФА-тестов составляет более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

По данным ЦОЗ Минздрава, как минимум одному из трех показателей не соответствуют девять регионов: Киев и Киевская область, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Полтавская, Ровенская и Черновицкая области.

Таким образом, эти регионы не смогут ослабить карантинные ограничения.

Скриншот: phc.org.ua

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин.