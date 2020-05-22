Нардеп от "Слуги народа" Аристов заболел COVID-19 – Гончаренко

Народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов заболел коронавирусом, сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Еще один нардеп от "Слуги народа" инфицирован COVID-19 Фото: Юрий Аристов / Facebook

Народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов инфицирован коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 22 мая сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своей странице в Telegram.

"Глава бюджетного комитета депутат Аристов ("Слуга народа") заболел COVID-19", – заявил он.

Ранее официально коронавирус подтвердили у пяти народных депутатов: членов "Слуги народа" Владимира Ватраса и Руслана Горбенко, внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыка, члена депутатской группы "Довіра" Сергея Шахова.

30 апреля Разумков говорил, что коронавирусом могли заразиться от 10 до 15 его коллег.

По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 – летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.