Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Нардеп от "Слуги народа" Аристов заболел COVID-19 – Гончаренко

Народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов заболел коронавирусом, сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Еще один нардеп от "Слуги народа" инфицирован COVID-19
Еще один нардеп от "Слуги народа" инфицирован COVID-19
Фото: Юрий Аристов / Facebook

Народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов инфицирован коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 22 мая сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своей странице в Telegram.

"Глава бюджетного комитета депутат Аристов ("Слуга народа") заболел COVID-19", – заявил он.

Ранее официально коронавирус подтвердили у пяти народных депутатов: членов "Слуги народа" Владимира Ватраса и Руслана Горбенко, внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыкачлена депутатской группы "Довіра" Сергея Шахова.

30 апреля Разумков говорил, что коронавирусом могли заразиться от 10 до 15 его коллег.

По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 – летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.

Теги: Украина, депутаты, Солидарность, инфекция, Слуга народа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS