От COVID-19 в мире излечилось более 2 млн человек

Бразилия вышла на второе место по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

По состоянию на утро 23 мая во всем мире коронавирусом заразилось 5 213 483 человека (+110 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 338 225 (+5,5 тыс.) человек, выздоровело 2 058 124 человек.

В США число инфицированных достигло 1 601 434, умерло 96 007, излечилось 350 135 человек.

На второе место по распространению заболеваемости вышла Бразилия – там 330 890 заболевших, 21 048 умерших и 135 430 излечившихся.

Далее следует Россия – 326 448 инфицированных, 3249 умерших и 99 825 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания Великобритания – там заболело 255 544, умерло 36 475 человек.

Растет заболеваемости в Индии и Перу – там инфицировано соответственно 125 149 и 111 698 человек, умерло – 3728 и 3244.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На утро 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 – летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.