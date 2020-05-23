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Коронавирус в Украине. Количество умерших превысило 600

17 человек в Украине умерли от COVID-19 за минувшие сутки.

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Вирус еще циркулирует в Украине
Вирус еще циркулирует в Украине
Фото: ЕРА

За прошедшие 24 часа от коронавирусного заболевания COVID-19 в Украине скончалось 17 человек, общее число жертв эпидемии составило 605. Об этом сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Лабораторно подтверждено 20 580 случаев заражения (+432 за сутки).

Выздоровело 6929 пациентов (+344).

22 мая Минздрав сообщал о 442 новых случаях и девяти летальных исходах.

По регионам ситуация выглядит так:

  • Винницкая область – 853 случая;
  • Волынская область – 759;
  • Днепропетровская область – 865;
  • Донецкая область – 143;
  • Житомирская область – 618;
  • Закарпатская область – 1042;
  • Запорожская область – 403;
  • Ивано-Франковская область – 1274;
  • Киев – 2569;
  • Киевская область – 1375;
  • Кировоградская область – 466;
  • Луганская область – 43;
  • Львовская область – 1285;
  • Николаевская область – 280;
  • Одесская область – 821;
  • Полтавская область – 266;
  • Ровенская область – 1368;
  • Сумская область – 166;
  • Тернопольская область – 1108;
  • Харьковская область – 892;
  • Херсонская область – 177;
  • Хмельницкая область – 329;
  • Черкасская область – 387;
  • Черновицкая область – 2964;
  • Черниговская область – 127.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,21 млн, из них более 2 млн вылечились, а 338 тыс. умерли.

Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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