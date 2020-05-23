Коронавирус в Украине. Количество умерших превысило 600

17 человек в Украине умерли от COVID-19 за минувшие сутки.

Вирус еще циркулирует в Украине Фото: ЕРА

За прошедшие 24 часа от коронавирусного заболевания COVID-19 в Украине скончалось 17 человек, общее число жертв эпидемии составило 605. Об этом сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Лабораторно подтверждено 20 580 случаев заражения (+432 за сутки).

Выздоровело 6929 пациентов (+344).

22 мая Минздрав сообщал о 442 новых случаях и девяти летальных исходах.

По регионам ситуация выглядит так:

Винницкая область – 853 случая;

Волынская область – 759;

Днепропетровская область – 865;

Донецкая область – 143;

Житомирская область – 618;

Закарпатская область – 1042;

Запорожская область – 403;

Ивано-Франковская область – 1274;

Киев – 2569;

Киевская область – 1375;

Кировоградская область – 466;

Луганская область – 43;

Львовская область – 1285;

Николаевская область – 280;

Одесская область – 821;

Полтавская область – 266;

Ровенская область – 1368;

Сумская область – 166;

Тернопольская область – 1108;

Харьковская область – 892;

Херсонская область – 177;

Хмельницкая область – 329;

Черкасская область – 387;

Черновицкая область – 2964;

Черниговская область – 127.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,21 млн, из них более 2 млн вылечились, а 338 тыс. умерли.