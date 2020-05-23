Коронавирус в Украине. Количество умерших превысило 600

За прошедшие 24 часа от коронавирусного заболевания COVID-19 в Украине скончалось 17 человек, общее число жертв эпидемии составило 605. Об этом сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Лабораторно подтверждено 20 580 случаев заражения (+432 за сутки).
Выздоровело 6929 пациентов (+344).
22 мая Минздрав сообщал о 442 новых случаях и девяти летальных исходах.
По регионам ситуация выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,21 млн, из них более 2 млн вылечились, а 338 тыс. умерли.