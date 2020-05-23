У нардепа от "Слуги народа" Аристова легкие симптомы COVID-19 – коллега по фракции

По словам нардепа от "Слуги народа" Евгении Кравчук, за последние дни ПЦР-тестирование на коронавирус прошли 53 депутата Верховной Рады. Она подтвердила, что COVID-19 обнаружили у ее коллеги по фракции Юрия Аристова.

У народного депутата Украины из фракции "Слуга народа" Юрия Аристова – легкие симптомы коронавирусной инфекции. Об этом 22 мая в Facebook сообщила заместитель председателя фракции, нардеп Евгения Кравчук.

"Появилась подтвержденная информация, что тест обнаружил COVID-19 у нашего коллеги из СН Юрия Аристова. Он чувствует себя нормально, симптомы легкие. Эпидслужба сейчас выясняет круг близких контактов", – написала она.

Перед этим нардеп рассказала, что за несколько последних дней ПЦР-тестирование на наличие коронавируса прошли 87 человек из Верховной Рады, 53 из них – народные депутаты. Все результаты, по словам Кравчук, были отрицательные.

"При необходимости дополнительные тестирования будут сделаны еще на следующей неделе", – отметила нардеп.

Об обнаружении COVID-19 у Аристова 22 мая сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Ранее официально коронавирус подтвердили у пяти народных депутатов: членов "Слуги народа" Владимира Ватраса и Руслана Горбенко, внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыка, члена депутатской группы "Довіра" Сергея Шахова.

30 апреля Разумков говорил, что коронавирусом могли заразиться от 10 до 15 его коллег.

На утро 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 – летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.