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Демократы в Палате представителей требуют от Трампа объяснений из-за поставки в РФ аппаратов ИВЛ

Конгрессмены Палаты представителей США, комментируя инициативу президента Дональда Трампа по поставке России партии аппаратов ИВЛ, напомнили, что Соединенные Штаты остро нуждаются в этом оборудовании на фоне высокого уровня заболеваемости COVID-19, и потребовали от президента информацию об оценке необходимости медицинских поставок за границу.

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Первая партия ИВЛ прибыла в РФ 21 мая
Первая партия ИВЛ прибыла в РФ 21 мая
Фото: ЕРА

Группа демократов в Палате представителей Конгресса США потребовала от президента Дональда Трампа объяснить причины отправки в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких в рамках пакета гуманитарной помощи на сумму $5,6 млн. Об этом сообщает The Hill.

Главы комитетов Палаты представителей выразили обеспокоенность, что США отправляют России необходимое для спасения жизней оборудование при том, что Соединенные Штаты все еще находятся в критической фазе пандемии коронавируса.

В письме к Трампу говорится, что средства американских налогоплательщиков, на которые были куплены и доставлены за границу аппараты ИВЛ, не могут использоваться для получения "политической выгоды".

Представители Демократической партии требуют до 4 июня предоставить информацию об оценке необходимости медицинских поставок за границу.

Первая партия аппаратов ИВЛ из США прибыла в Россию 21 мая. Об этом в Twitter сообщило посольство Соединенных Штатов в Москве. 

Ранее РФ поставила аппараты ИВЛ США.  

1 апреля в России сообщили, что в США вылетел Ан-124 "Руслан" минобороны РФ с оборудованием. "Первый канал" назвал его "медпомощью", а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков – "помощью гуманитарного характера".

2 апреля Госдепартамент США сообщил, что закупил у РФ необходимое для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты. Стоимость груза американская сторона не уточнила. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сказала ТАСС, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций, а другую – США.

После того, как в двух российских больницах, где лечат больных COVID-19, произошли пожары, связанные с аппаратами ИВЛ, США вернули оборудование России.

По состоянию на утро 23 мая во всем мире коронавирусом заразилось 5 213 483 человека, умерло 338 225, выздоровело 2 058 124 человека. В США число инфицированных достигло 1 601 434, умерло 96 007, излечилось 350 135 человек.

Теги: Россия, США, Палата представителей, конгрессмены, медицинское оборудование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, ИВЛ
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