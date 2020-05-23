Демократы в Палате представителей требуют от Трампа объяснений из-за поставки в РФ аппаратов ИВЛ

Группа демократов в Палате представителей Конгресса США потребовала от президента Дональда Трампа объяснить причины отправки в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких в рамках пакета гуманитарной помощи на сумму $5,6 млн. Об этом сообщает The Hill.
Главы комитетов Палаты представителей выразили обеспокоенность, что США отправляют России необходимое для спасения жизней оборудование при том, что Соединенные Штаты все еще находятся в критической фазе пандемии коронавируса.
В письме к Трампу говорится, что средства американских налогоплательщиков, на которые были куплены и доставлены за границу аппараты ИВЛ, не могут использоваться для получения "политической выгоды".
Представители Демократической партии требуют до 4 июня предоставить информацию об оценке необходимости медицинских поставок за границу.
Первая партия аппаратов ИВЛ из США прибыла в Россию 21 мая. Об этом в Twitter сообщило посольство Соединенных Штатов в Москве.
Только что совершил посадку самолет ВВС США с гуманитарной помощью от народа США народу России. Во время кризиса США и Россия должны работать вместе, чтобы спасти жизни людей. #COVID19 @MID_RF pic.twitter.com/WppK1V3UD2— Посольство США в РФ (@USEmbRu) May 21, 2020
Ранее РФ поставила аппараты ИВЛ США.
1 апреля в России сообщили, что в США вылетел Ан-124 "Руслан" минобороны РФ с оборудованием. "Первый канал" назвал его "медпомощью", а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков – "помощью гуманитарного характера".
2 апреля Госдепартамент США сообщил, что закупил у РФ необходимое для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты. Стоимость груза американская сторона не уточнила. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сказала ТАСС, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций, а другую – США.
После того, как в двух российских больницах, где лечат больных COVID-19, произошли пожары, связанные с аппаратами ИВЛ, США вернули оборудование России.
По состоянию на утро 23 мая во всем мире коронавирусом заразилось 5 213 483 человека, умерло 338 225, выздоровело 2 058 124 человека. В США число инфицированных достигло 1 601 434, умерло 96 007, излечилось 350 135 человек.