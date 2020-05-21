Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Минздрав Украины закупит несколько сотен аппаратов ИВЛ на средства Европейского инвестиционного банка

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство приобретет аппараты искусственной вентиляции легких экспертного класса и мобильные рентген-установки, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Степанов посетил Черновицкую областную клиническую больницу
Степанов посетил Черновицкую областную клиническую больницу
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время визита в Черновицкую область заявил, что Минздрав закупит несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких на средства Европейского инвестиционного банка. Об этом 21 мая в Facebook сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

"Уже в ближайшее время на средства Европейского инвестиционного банка будет закуплено несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса и мобильные рентген-установки", – сказал министр.

В ходе визита в местную областную клиническую больницу Степанов также поднял вопрос повышения заработных плат украинским медикам.

"Вместе с премьер-министром и президентом мы ищем возможности, каким образом уже в этом году увеличить заработную плату медикам в среднем на 50%. Считаю также, что в следующем году на медицину следует направить 6% от ВВП, а не 3%, как сейчас, – подчеркнул глава Минздрава.

https://www.facebook.com/cvODA/posts/1323685101172858

Аппараты ИВЛ используются для лечения больных с тяжелой формой коронавирусной инфекции COVID‑19. Одним из осложнений болезни является развитие дыхательной недостаточности, в этом случае может понадобиться искусственная вентиляция легких.

17 апреля Степанов сообщал, что за последние месяцы Украина закупила 176 аппаратов ИВЛ.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минздрав планирует закупить около 200 отечественных аппаратов ИВЛ. На эти цели правительство выделило 100 млн грн.

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 706 человек, из них 6227 выздоровели, а 579 скончались. Среди инфицированных 20% (или 3833 человека) – медицинские работники.

Черновицкая область занимает первое место в Украине по количеству случаев COVID-19. В регионе на сегодняшний день зафиксировано 2842 инфицированных.

Теги: Черновицкая область, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, ИВЛ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Принц Чарльз попросил британцев помочь фермерам собрать урожай
Принц Чарльз попросил британцев помочь фермерам собрать урожай
Loboda поздравила дочь с днем рождения. Поклонники заявили, что она перепутала дату
Loboda поздравила дочь с днем рождения. Поклонники заявили, что она перепутала дату
"Какая красивая!" Ротару поделилась новыми снимками
"Какая красивая!" Ротару поделилась новыми снимками
Кроуфорд поделилась рецептом любимого смузи
Кроуфорд поделилась рецептом любимого смузи
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS