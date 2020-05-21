Минздрав Украины закупит несколько сотен аппаратов ИВЛ на средства Европейского инвестиционного банка

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство приобретет аппараты искусственной вентиляции легких экспертного класса и мобильные рентген-установки, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время визита в Черновицкую область заявил, что Минздрав закупит несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких на средства Европейского инвестиционного банка. Об этом 21 мая в Facebook сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

"Уже в ближайшее время на средства Европейского инвестиционного банка будет закуплено несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса и мобильные рентген-установки", – сказал министр.

В ходе визита в местную областную клиническую больницу Степанов также поднял вопрос повышения заработных плат украинским медикам.

"Вместе с премьер-министром и президентом мы ищем возможности, каким образом уже в этом году увеличить заработную плату медикам в среднем на 50%. Считаю также, что в следующем году на медицину следует направить 6% от ВВП, а не 3%, как сейчас, – подчеркнул глава Минздрава.

Аппараты ИВЛ используются для лечения больных с тяжелой формой коронавирусной инфекции COVID‑19. Одним из осложнений болезни является развитие дыхательной недостаточности, в этом случае может понадобиться искусственная вентиляция легких.

17 апреля Степанов сообщал, что за последние месяцы Украина закупила 176 аппаратов ИВЛ.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минздрав планирует закупить около 200 отечественных аппаратов ИВЛ. На эти цели правительство выделило 100 млн грн.

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 706 человек, из них 6227 выздоровели, а 579 скончались. Среди инфицированных 20% (или 3833 человека) – медицинские работники.

Черновицкая область занимает первое место в Украине по количеству случаев COVID-19. В регионе на сегодняшний день зафиксировано 2842 инфицированных.