С 25 мая в Украине открываются детские сады – Степанов

В Украине с 25 мая разрешается работа детсадов, за исключением тех областей, которые не допущены к ослаблению карантина в рамках второго этапа. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

С 25 мая в Украине в рамках смягчения карантина разрешается работа детских садов. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он подчеркнул, что работа детсадов разрешается в рамках второго этапа ослабления карантина для тех областей, которые "прошли в этот второй этап".

По рекомендациям Минздрава, перед началом работы детсада всем сотрудникам должны будут измерять температуру. Детям необходимо измерять температуру перед входом в учреждение. Если температура будет выше, чем 37,2 ºС, такие дети и сотрудники не будут допущены в учреждение.

Родители должны приводить ребенка в сад в маске.

Учреждения должны быть обеспечены антисептиками. Дети должны пользоваться ими под наблюдением взрослых.

Запрещается использование многоразовых полотенец, мягких игрушек и ковров с длинным ворсом. Также будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин.

Девять регионов Украины не готовы к ослаблению карантина с 22 мая, сообщили в Минздраве. Это Киев и Киевская область, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Полтавская, Ровенская и Черновицкая области. Таким образом, эти регионы не смогут ослабить карантинные ограничения.