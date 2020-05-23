Девять областей Украины не могут перейти ко второму этапу послабления карантина – Минздрав

Девять областей не могут перейти ко второму этапу ослабления карантинных мер в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует сводная таблица, опубликованная 23 мая на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Так, в Волынской, Закарпатской, Киевской, Ровенской, Львовской и Черновицкой областях превышен показатель инцидентности (количество новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения больше 12).
Днепропетровская, Донецкая и Луганская области не соответствуют показателю охвата тестированием: среднее количество тестирований методами ПЦР и ИФА на протяжении семи дней должно составлять более 12 на 100 тыс. жителей.
Черновицкая область также не соответствует нормативу загруженности коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации больных с COVID-19; этот показатель превышает 50%.
Остальные области, согласно таблице, могут ослаблять карантинные ограничения. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что смягчить карантин можно и в Киеве, где показатель инцидентности снизился до 11,7 на 100 тыс. населения.
Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.
20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин.