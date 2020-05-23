Девять областей Украины не могут перейти ко второму этапу послабления карантина – Минздрав

Из-за высокого уровня заболеваемости или недостаточного охвата тестирования девять регионов должны сохранять предыдущие карантинные ограничения, остальные регионы, включая Киев, могут ослабить карантин. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Девять областей не могут перейти ко второму этапу ослабления карантинных мер в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует сводная таблица, опубликованная 23 мая на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Так, в Волынской, Закарпатской, Киевской, Ровенской, Львовской и Черновицкой областях превышен показатель инцидентности (количество новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения больше 12).

Днепропетровская, Донецкая и Луганская области не соответствуют показателю охвата тестированием: среднее количество тестирований методами ПЦР и ИФА на протяжении семи дней должно составлять более 12 на 100 тыс. жителей.

Черновицкая область также не соответствует нормативу загруженности коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации больных с COVID-19; этот показатель превышает 50%.

Остальные области, согласно таблице, могут ослаблять карантинные ограничения. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что смягчить карантин можно и в Киеве, где показатель инцидентности снизился до 11,7 на 100 тыс. населения.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин.