Госдеп США объявил грант в $250 тыс. на разоблачение российской дезинформации

Заявки на получение гранта от правительства США смогут подавать американские и иностранные некоммерческие организации, вузы и коммерческие структуры.

Госдепартамент США объявил о гранте в размере $250 тыс. на разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения. Объявление о приеме заявок опубликовано на сайте Grants.gov.

В соответствии с условиями, заявки до 20 июня могут подать американские и иностранные некоммерческие организации, высшие учебные заведения или коммерческие структуры. Заявки от частных лиц, органов государственной власти или местного самоуправления, публичных компаний приниматься не будут.

В феврале этого года Государственный департамент США заявлял, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram занимаются распространением "антиамериканской дезинформации" и теорий заговоров в связи с пандемией коронавируса. В соцсетях публикуются "практически идентичные сообщения" о том, что коронавирус является биологическим оружием и был создан ЦРУ как средство ведения экономической войны с Китаем.

В марте агентство Reuters, ссылаясь на внутренний документ Евросоюза, писало, что Брюссель подозревает государственные российские СМИ, а также прокремлевские медиа в ведении масштабной кампании по дезинформации о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в западных странах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,21 млн, из них более 2 млн вылечились, а 338 тыс. умерли.