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Израильский психиатр Красноштейн: По самым тяжелым прогнозам, предполагается всплеск самоубийств из-за напряжения, вызванного пандемией

Уже сейчас наблюдается увеличение обращений о насилии в семье, произошел подъем сексуального насилия, в том числе и в отношении детей, рассказал в интервью изданию "ГОРДОН" психиатр Михаил Красноштейн.

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Красноштейн: Медики мобилизовались и бросились в бой с инфекцией. Но они выгорают, и, когда эпидемия отступит, могут проявиться психологические проблемы и расстройства
Красноштейн: Медики мобилизовались и бросились в бой с инфекцией. Но они выгорают, и, когда эпидемия отступит, могут проявиться психологические проблемы и расстройства
Фото: Первый медицинский центр Тель-Авива / Facebook

Стрессы, вызванные пандемией COVID-19, приведут к тяжелым последствиям с точки зрения ментального здоровья, возможны суициды. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал психиатр из Израиля Михаил Красноштейн.

"По самым тяжелым прогнозам, предполагается всплеск самоубийств из-за напряжения, связанного с потерями и нестабильностью. Видимо, пожилые люди пострадают особенно. В перспективе – вторая волна заболевания, снова всем придется перестраиваться. А у людей в возрасте снижены адаптационные способности. И если раньше пожилые были группой риска по смертности от коронавируса, то впоследствии станут группой риска по душевным расстройствам и самоубийствам", – предупредил он.

Еще одна группа, в которой возможно увеличение суицидов, – медики, отметил психиатр.

"Пока идет борьба, они мобилизовались и бросились в бой с инфекцией. Но они выгорают, и, когда эпидемия отступит, могут проявиться психологические проблемы и расстройства", – объяснил Красноштейн.

По его словам, карантин обострил многие проблемы, уже сейчас организации, которые занимаются вопросами насилия в семье, фиксируют увеличение обращений, произошел рост сексуального насилия, в том числе и в отношении детей.

При этом в странах СНГ, где традиционно при стрессах население обращается к алкоголю, вероятно, увеличится число людей с этой зависимостью, полагает психиатр.

"Люди, которые пострадали от пандемии и еще пострадают, пока не понимают, что с ними происходит. Они не обращаются к психологам и психиатрам и даже не представляют, что такая опция существует", – посетовал Красноштейн.

Микс гриппа и коронавирус зимой, туризм с риском, рост самоубийств и алкоголизма – израильские медики рассказали о последствиях пандемии. Читайте полную версию

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,23 млн, из них более 2 млн вылечились, а 338,5 тыс. умерли.

В Украине по состоянию на утро 22 мая лабораторно подтверждено 20 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 6929 пациентов, умерло 605 человек.

Теги: Израиль, СНГ, карантин, психиатрия, суицид, домашнее насилие, пандемия, коронавирус
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