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ПРОИСШЕСТВИЯ

В 2019 году более 100 детей в Украине совершили суицид или его попытку – замгенпрокурора

В Офисе генпрокурора Украины намерены активизировать работу на ювенальном направлении, рассказал замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

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Мамедов и Кулеба встретились 31 января
Мамедов и Кулеба встретились 31 января
Фото: gp.gov.ua

В 2019 году в Украине зарегистрировано более 100 случаев суицида или попыток суицида среди несовершеннолетних. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов на встрече с детским омбудсменом Николаем Кулебой 31 января, пишет пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"В прошлом году в Украине зарегистрировано почти 111 самоубийств или попыток самоубийств несовершеннолетних, в которых каждый седьмой не достиг даже 10-летнего возраста. Более 90% этих уголовных производств закрыто. Я уже не говорю о примерах буллинга, киберпреступности, порнографии, о детях на оккупированных территориях и в серой зоне [на Донбассе]. Все это показывает нам, что защита детей не была на повестке дня. Мы будем это принципиально и кардинально менять", – сказал Мамедов.

В Офисе генпрокурора отметили, что активизируют работу на ювенальном направлении.

На встрече Мамедов и Кулеба обсудили необходимость формирования системы ювенальной юстиции в Украине – создания специализированного института судей, следователей, прокуроров и адвокатов. Они договорились работать над реализацией пилотного проекта в Киеве и Киевской области в ближайшее время.

Теги: самоубийство, дети, Николай Кулеба, Гюндуз Мамедов, суицид, Офис генпрокурора
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