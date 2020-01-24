Контрактник ВСУ попытался застрелиться в учебном центре – СМИ

По данным УНИАН, военнослужащий, выстреливший в себя, жив, мотивы его поступка пока не удалось выяснить.

На территории учебного центра Министерства обороны Украины в поселке Десна Черниговской области военнослужащий-контрактник совершил попытку самоубийства. Об этом со ссылкой на источники в полиции области сообщило агентство УНИАН.

Инцидент произошел вечером 22 января, пишет агентство.

"Военнослужащий контрактной службы, 1997 года рождения, уроженец Львова, в 17.00 получил огнестрельное оружие, но в 18.00 в наряд помощником дежурного по воинской части не заступил. Мужчина был обнаружен с огнестрельным ранением в область сердца за неработающей теплицей вблизи штаба воинской части. Он находился в сознании. Военнослужащий объяснил, что хотел совершить самоубийство", – рассказали собеседники в Нацполиции.

Раненого доставили в военный госпиталь. Диагноз – огнестрельное пулевое ранение грудной клетки слева с входным отверстием и выходным отверстием возле угла левой лопатки, травматический шок II–III степени.

В учебном центре "Десна" этот инцидент не комментируют, мотивы поступка военнослужащего неизвестны. В военной прокуратуре Центрального региона Украины агентству уточнили, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. "Открыто уголовное производство, квалификация уточняется, человек жив", – отметили в ведомстве.