Сотрудником Управления госохраны, который застрелился в здании ЦИК, был 25-летний Ярослав Розумняк – сюжет ТСН

Сотрудник Управления государственной охраны Ярослав Розумняк застрелился 20 января в конце рабочего дня в здании Центральной избирательной комиссии, рассказали журналисты ТСН.

Сотрудником Управления государственной охраны, который 20 января в здании Центральной избирательной комиссии застрелился из табельного оружия, оказался 25-летний Ярослав Розумняк. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Накануне мужчина находился на дежурстве, а под конец рабочего дня он выстрелил себе в голову из табельного оружия – пистолета Макарова. Инцидент произошел в холле ЦИК.

Коллеги сотрудника УГО сразу же вызвали "скорую", однако спасти жизнь Розумняка врачам не удалось.

"Предварительная версия трагедии – самоубийство. Причины и другие обстоятельства происшествия сейчас выясняют Государственное бюро расследований и Национальная полиция Украины", – сообщили правоохранители.

Инцидент произошел около 18.20 20 января. Сразу после происшествия сообщалось, что правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.