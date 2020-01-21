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Сотрудником Управления госохраны, который застрелился в здании ЦИК, был 25-летний Ярослав Розумняк – сюжет ТСН

Сотрудник Управления государственной охраны Ярослав Розумняк застрелился 20 января в конце рабочего дня в здании Центральной избирательной комиссии, рассказали журналисты ТСН.

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Инцидент произошел вечером 20 января
Инцидент произошел вечером 20 января
Фото: kiev.informator.ua

Сотрудником Управления государственной охраны, который 20 января в здании Центральной избирательной комиссии застрелился из табельного оружия, оказался 25-летний Ярослав Розумняк. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Накануне мужчина находился на дежурстве, а под конец рабочего дня он выстрелил себе в голову из табельного оружия – пистолета Макарова. Инцидент произошел в холле ЦИК.

Коллеги сотрудника УГО сразу же вызвали "скорую", однако спасти жизнь Розумняка врачам не удалось.

"Предварительная версия трагедии – самоубийство. Причины и другие обстоятельства происшествия сейчас выясняют Государственное бюро расследований и Национальная полиция Украины", – сообщили правоохранители.

Инцидент произошел около 18.20 20 января. Сразу после происшествия сообщалось, что правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: оружие, ЦИК, Госохрана, самоубийство, Управление госохраны, правоохранители, расследование, Государственное бюро расследований, Национальная полиция, уголовное производство
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