В здании ЦИК погиб сотрудник Управления госохраны. Правоохранители не исключают самоубийство

По предварительной информации, сотрудник Управления госохраны выстрелил себе в голову из табельного оружия, сообщили в Государственном бюро расследований Украины.

Военнослужащий погиб в здании ЦИК от полученного ранения в голову Фото: kiev.informator.ua

20 января в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии погиб сотрудник Управления госохраны (УГО). Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины в Facebook.

"По предварительной информации, около 18.20 20 января работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

СМИ писали, что погибшему около около 20–25 лет.