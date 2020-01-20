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ПРОИСШЕСТВИЯ

В здании ЦИК погиб сотрудник Управления госохраны. Правоохранители не исключают самоубийство

По предварительной информации, сотрудник Управления госохраны выстрелил себе в голову из табельного оружия, сообщили в Государственном бюро расследований Украины.

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Военнослужащий погиб в здании ЦИК от полученного ранения в голову
Военнослужащий погиб в здании ЦИК от полученного ранения в голову
Фото: kiev.informator.ua

20 января в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии погиб сотрудник Управления госохраны (УГО). Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины в Facebook.

"По предварительной информации, около 18.20 20 января работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/1480316268790675

СМИ писали, что погибшему около около 20–25 лет.

Теги: Киев, Украина, оружие, убийство, стрельба, Госохрана, самоубийство, правоохранители, Государственное бюро расследований, военнослужащий, уголовное производство
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