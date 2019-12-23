Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области на блокпосту застрелился украинский военнослужащий – СМИ

На блокпосту "Святогорск – Букино" в Донецкой области украинский военнослужащий выстрелил в себя из автомата Калашникова, утверждают источники УНН в правоохранительных органах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Военный застрелился из автомата Калашникова, утверждает УНН
Военный застрелился из автомата Калашникова, утверждает УНН
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

22 декабря в Донецкой области на блокпосту в районе Святогорска застрелился военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило УНН.

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошел на блокпосту, расположенном между Святогорском и Букино Харьковской области.

Военный 1997 года рождения выстрелил себе в голову из автомата Калашникова, говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

На Донбассе с 2014 года боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донецкая область, военные, самоубийство, Святогорск, блокпост, ВСУ, военнослужащий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Якщо хочеш новий рік". Вышел клип Pianoбой. Видео
  "Якщо хочеш новий рік". Вышел клип Pianoбой. Видео
Принц Джордж вместе с принцем Чарльзом, Уильямом и Елизаветой II приготовил рождественский пудинг
Принц Джордж вместе с принцем Чарльзом, Уильямом и Елизаветой II приготовил рождественский пудинг
  "Под откос". Вышел трейлер фильма. Видео
  "Под откос". Вышел трейлер фильма. Видео
В британском шоу "Танцы на льду" приняла участие однополая пара
В британском шоу "Танцы на льду" приняла участие однополая пара
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS