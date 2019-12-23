В Донецкой области на блокпосту застрелился украинский военнослужащий – СМИ

На блокпосту "Святогорск – Букино" в Донецкой области украинский военнослужащий выстрелил в себя из автомата Калашникова, утверждают источники УНН в правоохранительных органах.

22 декабря в Донецкой области на блокпосту в районе Святогорска застрелился военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило УНН.

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошел на блокпосту, расположенном между Святогорском и Букино Харьковской области.

Военный 1997 года рождения выстрелил себе в голову из автомата Калашникова, говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

На Донбассе с 2014 года боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.