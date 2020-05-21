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Аваков: Еще несколько месяцев Украина будет жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина

В Украине вовремя приняли правильные меры и ввели карантин, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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Аваков: Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными
Аваков: Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что еще несколько месяцев, пока не будет вакцины и протоколов лечения, гарантирующих 99,9% выздоровления больных, украинцам нужно выходить из карантина осторожно. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Украина выходит из ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 достаточно достойно потому, что мы вовремя приняли правильные меры и ввели карантин. Также надо поблагодарить тех, кто держит дисциплину и медиков. С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными", – заявил Аваков.

Глава МВД отметил, что было принято решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Республикой Польша, Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.

"У нас двухсторонние отношения с нашими партнерами и мы смотрим, какие там правила, и шаг за шагом открываем пункты пропуска. Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме", – добавил он.

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвердили у 19 706 человек, 579 из них умерли, а 6227 вылечились.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5 млн, из них более 1,9 млн вылечились, а 329,1 тыс. умерли.

Теги: МВД, Украина, Арсен Аваков, граница, карантин, лечение, украинцы, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина
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