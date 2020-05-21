Аваков: Еще несколько месяцев Украина будет жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина

В Украине вовремя приняли правильные меры и ввели карантин, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Аваков: Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что еще несколько месяцев, пока не будет вакцины и протоколов лечения, гарантирующих 99,9% выздоровления больных, украинцам нужно выходить из карантина осторожно. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Украина выходит из ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 достаточно достойно потому, что мы вовремя приняли правильные меры и ввели карантин. Также надо поблагодарить тех, кто держит дисциплину и медиков. С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными", – заявил Аваков.

Глава МВД отметил, что было принято решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Республикой Польша, Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.

"У нас двухсторонние отношения с нашими партнерами и мы смотрим, какие там правила, и шаг за шагом открываем пункты пропуска. Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме", – добавил он.

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвердили у 19 706 человек, 579 из них умерли, а 6227 вылечились.