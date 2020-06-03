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ВОЗ возобновила испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

Изучение статистических данных не подтвердило рост смертности от коронавируса среди пациентов, принимавших гидроксихлорохин, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Лекарства, содержащие гидроксихлорохин, применялись для облегчения симптомов COVID-19 в разных странах
Лекарства, содержащие гидроксихлорохин, применялись для облегчения симптомов COVID-19 в разных странах
Фото: ЕРА

Исполнительная группа программы международных клинических исследований приняла решение возобновить испытания гидроксихлорохина для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге 3 июня сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует пресс-служба ВОЗ.

Он напомнил, что в конце мая испытания препарата приостановили для оценки потенциальных рисков.

"На основании имеющихся данных о смертности члены комитета по безопасности и мониторингу данных пришли к выводу, что нет причин изменять протокол лечения. Исполнительная группа получила эту рекомендацию и одобрила продолжение всех клинических испытаний, включая гидроксихлорохин", – заявил Гебрейесус.

Всего в программе, начатой по инициативе ВОЗ после начала пандемии COVID-19, принимают участие более 3500 пациентов из 35 стран.

Гидроксихлорохин, который используется при малярии, волчанке, ревматоидном артрите, тестировался в некоторых странах для лечения коронавирусной инфекции. Некоторые исследователи указывали на его эффективность, но, по другим данным, он может вызывать серьезные побочные реакции, в том числе нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предостерегало от использования гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции вне медицинских учреждений из-за риска нарушения сердечного ритма.

Президент США Дональд Трамп в течение двух недель принимал гидроксихлорохин для профилактики коронавирусной болезни.

Гидроксихлорохин при лечении COVID-19 используется и в Украине, сообщал Минздрав.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не существует, проводится только симптоматическое лечение.

Теги: смертность, лечение, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, гидроксихлорохин
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