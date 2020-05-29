ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19 – изучит его безопасность

Эксперты Всемирной организации здравоохранения анализируют данные о безопасности гидроксихлорохина при лечении коронавирусной болезни, результаты обещают опубликовать в июне. Ранее этот препарат для профилактики COVID-19 принимал президент США Дональд Трамп.

Ученые считают, что гидроксихлорохин у пациентов с COVID-19 может вызывать серьезные побочные реакции Фото: depositphotos.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного препарата для лечения коронавирусной инфекции, сообщил на брифинге 25 мая генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Исполнительная группа ввела временную паузу для тестирования гидроксихлорохина в рамках исследования "Солидарность", – цитирует его пресс-служба организации.

Испытания будут приостановлены до тех пор, пока комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования не проанализирует сведения о препарате, уточнил Гебрейесус.

Сейчас в исследовании "Солидарность", как сообщается на сайте организации, принимает участие почти 1700 пациентов в 17 странах.

Гидроксихлорохин, который используется при малярии, волчанке, ревматоидном артрите, тестировался в некоторых странах для лечения коронавирусной инфекции. Некоторые исследователи указывали на его эффективность, но, по другим данным, он может вызывать серьезные побочные реакции, в том числе нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предостерегало от использования гидроксихлорохина или хлорохина для лечения коронавирусной инфекции вне медицинских учреждений из-за риска нарушения сердечного ритма.

Гебрейесус подчеркнул, что гидроксихлорохин и хлорохин считаются безопасными для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией.

26 мая в ВОЗ уточнили, что организация ожидает выводов комитета по мониторингу данных в июне.

"Окончательное решение по поводу вреда, пользы или недостаточной пользы гидроксихлорохина будет принято только после анализа всех данных. Ожидается, что это будет в середине июня", – сказано в заявлении.

ВОЗ приняла решение о приостановке испытания гидроксихлорохина после выхода публикации о его эффективности в британском медицинском журнале The Lancet. Исследователи пришли к выводу, что применение препарата может повысить риск смертности от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп в течение двух недель принимал гидроксихлорохин для профилактики коронавирусной болезни.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. В ВОЗ отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

Гидроксихлорохин при лечение COVID-19 используется и в Украине, сообщал Минздрав.