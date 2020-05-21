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Трамп пообещал прекратить прием противомалярийного препарата для профилактики коронавирусной инфекции

Президент США Дональд Трамп сообщил, что начал принимать гидроксихлорохин "пару недель назад" и закончит "через день или два". В американском Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ранее сообщали, что гидроксихлорохин может вызывать побочные реакции, в том числе нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы.

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Трамп несколько недель принимает противомалярийный препарат
Трамп несколько недель принимает противомалярийный препарат
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами 20 мая пообещал прекратить принимать препарат от малярии гидроксихлорохин для профилактики коронавирусной инфекции. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Белого дома.

Он сказал, что завершит прием лекарства "через день или два".

18 мая Трамп признался, что "пару недель назад" начал принимать гидроксихлорохин. По словам американского президента, перед началось приема он консультировался с врачом Белого дома.

"Доктор Белого дома не рекомендовал, нет. Я спросил у него: "Что вы думаете об этом?" Он ответил: "Ну, если вам это нравится", – пересказал диалог американский президент.

Врач Белого дома Шон Конли подтвердил, что он обсуждал с Трампом применение гидроксихлорохина, сообщил телеканал NBC News. По словам Конли, "после многочисленных обсуждений" они пришли к выводу, что потенциальная выгода от лечения перевешивает относительные риски. Трамп регулярно тестируется на коронавирус и "продолжает давать отрицательные результаты", подчеркнул он.

Представитель Белого дома, знакомый с решением президента, сообщил NBC News, что Трамп начал принимать препарат после того, как его камердинер заразился коронавирусом. По информации источника телеканала, помощники Трампа "были застигнуты врасплох" его решением публично сообщить о приеме гидроксихлорохина, поскольку только небольшая группа консультантов знала об этом.

Ранее Трамп неоднократно высказывался в пользу этого препарата для лечения COVID-19, но в американском Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отмечали, что его эффективность пока не доказана.

Гидроксихлорохин, который используется при малярии, волчанке, ревматоидном артрите, тестируется в некоторых странах для лечения коронавирусной инфекции. Некоторые исследователи указывали на его эффективность, но, по другим данным, он может вызывать серьезные побочные реакции, в том числе нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы. FDA предостерегало от использования гидроксихлорохина или хлорохина для лечения коронавирусной инфекции вне медицинских учреждений из-за риска нарушения сердечного ритма. После признания Трампа, по данным издания USA Today, в американских медиа развернулась целая информационная кампания: американцам рассказывали о потенциально опасных побочных эффектах при приеме гидроксихлорохина.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5 млн, из них более 1,78 млн вылечились, а 328,7 тыс. умерли. США занимают первое место в мире по числу инфицированных (более 1,55 млн) и летальных случаев (более 93,4 тыс.).

Теги: США, Дональд Трамп, малярия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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