Трамп заявил, что лидерство США по количеству случаев инфицирования COVID-19 – это "хорошо"

Президент США Дональд Трамп заявил, что тестирование на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 в США "гораздо лучше".

Американский президент Дональд Трамп считает, что наличие наибольшего в мире количества людей с коронавирусной инфекцией COVID-19 в США – это "в некотором смысле хорошо". Об этом он сообщил на пресс-конференции 19 мая, которую транслировали на канале Белого дома в YouTube.

"Когда вы говорите, что мы первые по количеству случаев, то это потому, что мы проводим больше тестов, чем кто-либо. Я не считаю большое число [зарегистрированных случаев] плохим. Я считаю, что это в некотором смысле хорошо, потому что означает, что тестирование у нас гораздо лучше", – сказал Трамп.

Президент США добавил, что "это большая дань тестированию и всей работе, которую делает много профессионалов".

В США число заболевших коронавирусом превысило полтора миллиона, в стране умерло более 90 тыс. человек. По состоянию на 19 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 927 487 человек, умерло 323 956 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.