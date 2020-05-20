Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Трамп заявил, что лидерство США по количеству случаев инфицирования COVID-19 – это "хорошо"

Президент США Дональд Трамп заявил, что тестирование на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 в США "гораздо лучше".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В США более 1,5 млн заболевших коронавирусом
В США более 1,5 млн заболевших коронавирусом
Фото: depositphotos.com

Американский президент Дональд Трамп считает, что наличие наибольшего в мире количества людей с коронавирусной инфекцией COVID-19 в США – это "в некотором смысле хорошо". Об этом он сообщил на пресс-конференции 19 мая, которую транслировали на канале Белого дома в YouTube.

"Когда вы говорите, что мы первые по количеству случаев, то это потому, что мы проводим больше тестов, чем кто-либо. Я не считаю большое число [зарегистрированных случаев] плохим. Я считаю, что это в некотором смысле хорошо, потому что означает, что тестирование у нас гораздо лучше", – сказал Трамп.

Президент США добавил, что "это большая дань тестированию и всей работе, которую делает много профессионалов".

В США число заболевших коронавирусом превысило полтора миллиона, в стране умерло более 90 тыс. человек. По состоянию на 19 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 927 487 человек, умерло 323 956 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, Дональд Трамп, президент, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS