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Медицинский журнал Lancet отозвал исследование об опасности гидроксихлорохина при COVID-19

Британская газета The Guardian обнаружила неточности в исследовании, в котором говорилось, что использование гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции существенно повышает риск смерти пациента. Впоследствии авторы попросили журнал Lancet отозвать исследование.

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Исследование об опасности гидроксихлорохина отозвано из-за того, что авторы не могут проверить исходные данные
Исследование об опасности гидроксихлорохина отозвано из-за того, что авторы не могут проверить исходные данные
Фото: EPA

Авторитетный медицинский журнал Lancet отозвал исследование об опасности противомалярийного препарата гидроксихлорохина для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет The Guardian.

Исследование, в котором говорилось, что применение противомалярийных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина при коронавирусе повышает риск летального исхода почти вдвое, было опубликовано в Lancet 22 мая. Авторы заявляли, что данные были получены при наблюдении за 96 тыс. пациентов в 671 больнице на шести континентах.

4 июня The Guardian опубликовала статью, в которой говорилось о неточностях в данных, которые использовались для анализа. Эту информацию предоставляла малоизвестная американская компания Surgisphere. Также стало известно, что Surgisphere отказалась предоставить полную базу данных для проверки независимой аудиторской компанией.

В связи с этим ведущий автор исследования, профессор Мандип Мехра из Бостона (Массачусетс, США) обратился в редакцию Lancet с просьбой отозвать статью.

Редактор журнала Ричард Хортон назвал сложившуюся ситуацию "шокирующим примером неправомерных действий в сфере исследований во время глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения".

В феврале и марте 2020 года об "очевидной эффективности" хлорохина при лечении коронавирусной инфекции заявляли китайские медики, в апреле – французские, указывая при этом на большое количество нежелательных побочных эффектов.

После публикации исследования Мехры и его коллег Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания гидроксихлорохина. 3 июня испытания были возобновлены. "На основании имеющихся данных о смертности члены комитета по безопасности и мониторингу данных пришли к выводу, что нет причин изменять протокол лечения. Исполнительная группа получила эту рекомендацию и одобрила продолжение всех клинических испытаний, включая гидроксихлорохин", – заявлял гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Теги: медицина, ВОЗ, исследование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, гидроксихлорохин
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