Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Иране заявили, что пандемия коронавируса помешала переговорам о расшифровке черных ящиков самолета МАУ

Представитель правительства Ирана Али Рабей заявил, что комиссия, расследующая крушение самолета "Международных авиалиний Украины", "ожидала окончательного согласования и отъезда в Украину", однако этому помешала приостановка международных рейсов из-за пандемии коронавируса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
При крушении рейса PS752 погибло 11 граждан Украины
При крушении рейса PS752 погибло 11 граждан Украины
Фото: EPA

Передача черных ящиков сбитого иранскими средствами ПВО пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" на расшифровку была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Как сообщает агентство IRNA, об этом 15 июня заявил представитель правительства Ирана Али Рабей.

"С самых первых дней после этого прискорбного инцидента мы объявили о готовности сотрудничать в изучении черных ящиков украинского самолета. С нашей стороны нам нечего скрывать. Если расшифровать их можно будет в Украине, это будет сделано в Украине. В ином случае их расшифруют во Франции", – сказал он.

По словам Рабея, комиссия, расследующая инцидент, "ожидала окончательного согласования и отъезда в Украину", однако этому помешала приостановка международных рейсов из-за пандемии коронавируса.

"Мы хотим договориться о размере компенсации и выплатить ее, и мы надеемся достичь результата в кратчайшие сроки в сотрудничестве с другими странами", – добавил он.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В Иране изначально предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит их в Украину, но 19 января он опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать самописцы в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и в BEA, однако ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

12 июня стало известно, что Иран официально обратился обратился к Франции с просьбой расшифровать черные ящики украинского Boeing в присутствии представителей всех заинтересованных стран.

Теги: Украина, Иран, Франция, авиакатастрофа, МАУ, Тегеран, расследование, Boeing, крушение самолета МАУ в Иране, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Кража на похоронах писателя Трушкина. Сын художника Сафронова обвинил "помощника" Петросяна в краже денег
Кража на похоронах писателя Трушкина. Сын художника Сафронова обвинил "помощника" Петросяна в краже денег
Племянница Ротару после свадьбы отправилась в горы
Племянница Ротару после свадьбы отправилась в горы
Броснан сообщил о смерти своих друзей от COVID-19
Броснан сообщил о смерти своих друзей от COVID-19
"Ого, мамочка, да вам двоих можно кормить". В Instagram обсудили бюст недавно родившей Паперной
"Ого, мамочка, да вам двоих можно кормить". В Instagram обсудили бюст недавно родившей Паперной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS