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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Иране объявили о завершении расследования авиакатастрофы самолета МАУ

В исследовании авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном осталось только расшифровать черный ящик, заявил замглавы МИД Ирана Мохсен Бахарванд.

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Самолет МАУ потерпел крушение 8 января
Самолет МАУ потерпел крушение 8 января
Фото: ЕРА

Расследование авиакатастрофы под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) завершено. Об этом 6 июня заявил IRNA заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд.

"Завершилось расследование катастрофы украинского авиалайнера. В этом нет никакой двусмысленности, мы точно знаем, что произошло. В техническом исследовании остался один шаг – это расшифровка черного ящика самолета, что еще не было сделано, но мы готовы читать его каждый день и каждую секунду", – сказал он.

По словам дипломата, "Тегеран обладает исключительными полномочиями разбираться с причастными к крушению самолета".

Бахарванд также отметил, что Иран готов договариваться о компенсации за авиакатастрофу и относительно уголовного процесса.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранскими военными по ошибке.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит их в Украину, но 19 января он опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать самописцы в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.

Теги: Иран, самолет, авиакатастрофа, МАУ, крушение, Тегеран, расследование, крушение самолета МАУ в Иране, черный ящик
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