"Луч надежды". Енин поговорил с послом Ирана о передаче Украине черных ящиков разбившегося самолета МАУ

Информация СМИ об отказе Тегерана передавать бортовые самописцы разбившегося Boeing Украине не соответствует официальной позиции Ирана, об этом иранский посол в Киеве Манучехр Моради сообщил заместителю главы украинского МИД Евгению Енину.

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что сообщения в иранских СМИ об отказе отдавать Украине черные ящики сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" не соответствуют официальной позиции Ирана. Об этом после встречи с иранским дипломатом написал в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Непростой диалог по сверхсложной теме катастрофы Boeing в небе над Ираном, но луч надежды есть", – прокомментировал Енин свою беседу с Моради.

31 мая СМИ сообщили, что иранского посла вызвали в МИД Украины. Этому предшествовала публикация иранского агентства ISNA о том, что власти страны не собираются передавать Украине бортовые самописцы разбившегося в январе Boeing авиакомпании МАУ в связи с каким-то промедлением украинской стороны. Высказывалось предположение, что черные ящики отправят во Францию.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранскими военными по ошибке.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит их в Украину, но 19 января он опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать самописцы в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.