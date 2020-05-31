В Иране хотят передать черные ящики самолета МАУ во Францию, иранского посла вызывают в МИД Украины – СМИ

Иранское агентство ISNA сообщило, что власти страны не собираются передавать Украине бортовые самописцы разбившегося в январе Boeing авиакомпании МАУ. По информации "Украинской правды", МИД Украины собирается в связи с этим предъявить претензии послу Ирана.

Иранские власти решили не отправлять в Украину бортовые самописцы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит 8 января под Тегераном. Об этом 31 мая сообщило иранское агентство ISNA.

Причиной отказа названа некая задержка украинской стороны с ответом на предложения Ирана по расшифровке черных ящиков. Принято решение отправить самописцы в другую страну, вероятнее всего – во Францию, написало агентство.

Украинские дипломаты считают, что Иран такими заявлениями прилагает усилия для создания проблем между государствами, граждане которых стали жертвами этой ракетной атаки, рассказал информированный собеседник "Европейской правде". По его словам, информация ISNA станет одной из тем обсуждения, которое проведут в Министерстве иностранных дел Украины с послом Ирана Манучехром Моради.

Посла вызвали в МИД еще до появления информации об отказе Тегерана отдавать самописцы Украине; планировался непростой разговор, отметил источник издания.

В Киеве не понимают, о какой "задержке с ответом" идет речь.

"Сейчас мы консолидируем усилия по давлению на Иран с другими пострадавшими государствами. Ирану это не нравится, он пытается внести раскол между нами и партнерами, в частности, шантажируя передачей ящиков", – пояснил собеседник, добавив, что Иран должен обеспечить надлежащую расшифровку безотлагательно.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что он был сбит иранскими военными по ошибке.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит их в Украину, но 19 января он опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать самописцы в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.