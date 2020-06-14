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Иран официально обратился к Франции с просьбой расшифровать черные ящики разбившегося украинского Boeing

Французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации получило поручение Ирана расшифровать данные бортовых самописцев рейса PS752 в присутствии представителей других заинтересованных стран. Украинский пассажирский самолет был сбит иранской ракетой 8 января.

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Современные самолеты оборудованы регистратором полетных данных и устройством записи переговоров в кабине пилотов (на снимке)
Современные самолеты оборудованы регистратором полетных данных и устройством записи переговоров в кабине пилотов (на снимке)
Фото: ЕРА (архив)

Иранские следователи официально попросили французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) расшифровать черные ящики украинского Boeing, сбитого под Тегераном. Об этом 12 июня сообщило Reuters.

Как сообщил агентству представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации (ICAO) Фархад Парвареш, в BEA передано поручение расшифровать данные бортовых самописцев рейса PS752 в присутствии представителей всех заинтересованных стран, если такая расшифровка возможна.

Reuters со ссылкой на источники сообщало, что 10 июня в ходе онлайн-конференции ICAO Иран уведомил Францию о готовности отправить поврежденные устройства в Париж.

Согласно нормам ООН, Иран контролирует расследование. США и Украина привлечены в качестве стран, где был построен и эксплуатировался самолет. Канада участвует в процессе как родина большинства жертв катастрофы.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В Иране изначально предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит их в Украину, но 19 января он опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать самописцы в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и в BEA, однако ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

Теги: Иран, Франция, Boeing, ICAO, крушение самолета МАУ в Иране
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