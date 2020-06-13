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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Это неуважение к семьям погибших". Посол Украины в Канаде призвал Иран передать черные ящики разбившегося самолета МАУ

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что выступление Ирана ожидается к концу действующей сессии совета ИКАО, которая продлится до 26 июня.

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Пассажирский самолет Boeing 737-800 разбился 8 января вблизи столицы Ирана
Пассажирский самолет Boeing 737-800 разбился 8 января вблизи столицы Ирана
Фото: EPA

Украина призывает Тегеран выполнить свои обещания относительно расследования авиакатастрофы МАУ в Иране, а Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) – применить все механизмы для быстрого и качественного расследования. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко на свое странице в Facebook.

"Затягивание Ираном передачи черных ящиков – это неуважение к семьям погибших и к самой Международной организации гражданской авиации. Для эффективности ИКАО важны правила и доверие. Блокировка расследования лишает нас и того, и другого", – написал посол.

Он добавил, что выступление Ирана ожидается к концу действующей сессии совета ИКАО, которая продлится до 26 июня.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10219707754677080&id=1614130970

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранскими военными по ошибке.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит их в Украину, но 19 января он опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать самописцы в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.

Теги: Украина, Иран, Канада, Андрей Шевченко, авиакатастрофа, авиация, МАУ, призыв, ИКАО, Тегеран, расследование, погибшие, посол
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