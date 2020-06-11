Иран уведомил ООН, что отправит черные ящики разбившегося самолета МАУ во Францию – Reuters

Бортовые самописцы Boeing авиакомпании МАУ, который разбился в январе под Тегераном, сильно повреждены; при условии согласия государств, участвующих в расследовании, иранские власти отправят их во французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, сообщили источники Reuters.

10 июня власти Ирана уведомили Международную организацию гражданской авиации (ICAO), что бортовые самописцы Boeing 737-800, который разбился под Тегераном, будут отправлены во французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Во время онлайн-совещания ICAO, которая является специализированным учреждением ООН, представитель Ирана подчеркнул, что черные ящики сильно повреждены.

Как только будет получено согласие других государств, участвующих в расследовании, речевой самописец и регистратор полетных данных отошлют в Париж, рассказал один из собеседников Reuters.

Согласно нормам ООН, Иран контролирует расследование. США и Украина привлечены в качестве стран, где был построен и эксплуатировался самолет. Канада участвует в процессе как родина большинства жертв катастрофы.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранскими военными по ошибке.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит их в Украину, но 19 января он опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать самописцы в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.