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Енин: Тегеран до сих пор не взял на себя ответственность за катастрофу самолета МАУ

Иранская сторона стремится доказать, что украинский Boeing был сбит в январе из-за человеческой ошибки, рассказал замглавы МИД Украины Евгений Енин.

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Енин: Единственной преградой для передачи черных ящиков Франции является отсутствие политической воли Ирана
Енин: Единственной преградой для передачи черных ящиков Франции является отсутствие политической воли Ирана
Фото: Eugene Enin / Facebook

Иран до сих пор не признал ответственность за крушение Boeing авиакомпании МАУ. Об этом 14 июня в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Мы вынуждены пользоваться довольно расплывчатыми формулировками иранской стороны, в которых утверждается, что самолет был сбит иранской военной ракетой. Тем не менее говорить, что Иран взял на себя международно-правовую ответственность за крушение Boeing, не приходится. Иранская сторона всячески пытается доказать, что катастрофа произошла вследствие человеческой ошибки", – сказал Енин.

Украина настаивает на том, что обнародовать причины авиакатастрофы можно только после завершения как технического, так и уголовного расследования, отметил он.

Кроме того, по словам замминистра, Иран безосновательно затягивает передачу для расшифровки черных ящиков украинского самолета.

"Уже есть предварительное согласие французской стороны расшифровку провести. На сегодняшний день нет никаких предпосылок для дальнейшего откладывания расшифровки самописцев. На сегодня единственной преградой для передачи ящиков является отсутствие политической воли Ирана", – подчеркнул Енин.

Он добавил, что это первый случай в истории современной гражданской авиации, когда в течение полугода расшифровка самописцев потерпевшего аварию лайнера не начата.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

Иран обратился за помощью в расшифровке самописцев к Национальному бюро безопасности на транспорте США и во французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

12 июня представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации Фархад Парвареш сообщил, что Франции передано поручение расшифровать данные бортовых самописцев рейса PS752 в присутствии представителей всех заинтересованных стран.

Теги: Иран, Франция, МИД Украины, авиакатастрофа, Евгений Енин, крушение самолета МАУ в Иране, черный ящик
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