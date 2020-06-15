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В Италии от COVID-19 умерло 26 человек, это самая низкая суточная смертность с 3 марта

За одни сутки в Италии более чем в два раза сократилась смертность от коронавирусной инфекции. Также выявлено меньше новых случаев заражения.

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В Италии фиксируют спад эпидемии
В Италии фиксируют спад эпидемии
Фото: ЕРА

За прошедшие 24 часа в Италии 26 человек умерли от коронавирусного заболевания, накануне было зарегистрировано 67 летальных исходов. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, обнародованные вечером 15 июня.

С начала пандемии скончался 34 371 житель Италии.

Статистика показывает, что сегодняшний показатель смертности самый низкий с 3 марта, когда в Италии зафиксировали 27 случаев смерти от COVID-19.

Число новых случаев заражения также идет на спад: 15 июня сообщают о 303 инфицированных, накануне подтвердили 338. Всего в Италии коронавирус выявлен у 237 290 человек.

За последние сутки в девяти регионах нет новых случаев инфицирования, а в 12 – ни одного летального исхода.

В реанимационных отделениях остается 207 пациентов с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось 7,96 млн человек, более 434 тыс. из них умерли.

Теги: Италия, статистика, смертность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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