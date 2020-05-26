Пандемия COVID-19. В Италии снизилась суточная смертность

Третий день подряд в Италии от коронавирусной инфекции умирает меньше 100 человек.

78 человек за последние сутки умерли в Италии от коронавирусного заболевания COVID-19, сообщило 26 мая министерство здравоохранения страны.

Третий день подряд количество умерших не превышает 100.

Всего с начала эпидемии в Италии скончалось 32 955 человек. Почти половина летальных исходов зарегистрирована в Ломбардии (15 986).

Число случаев заражения составляет 230 555 (+397). На сегодняшний день болеет 52 942 человека, 521 из них – в тяжелом состоянии.

"По-прежнему наблюдается нисходящий тренд в количестве новых положительных тестов и смертельных исходов", – отметили в министерстве.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. Италия стала первой страной в Европе, где произошел всплеск заболеваемости.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,54 млн человек, из них более 347 тыс. умерли, более 2,26 млн вылечились.