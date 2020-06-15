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За сутки в Украине коронавирус выявили у 656 человек – на восемь случаев больше, чем накануне

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.

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За сутки от COVID-19 умерли 12 человек
За сутки от COVID-19 умерли 12 человек
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это на восемь случаев больше, чем накануне.

Умерло за этот период 12 человек, выздоровел 171.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:

  • Винницкая область – 1423;
  • Волынская область – 1438;
  • Днепропетровская область – 998;
  • Донецкая область – 334;
  • Житомирская область – 1087;
  • Закарпатская область – 1680;
  • Запорожская область – 529;
  • Ивано-Франковская область – 1766;
  • Киев – 3957;
  • Киевская область – 2024;
  • Кировоградская область – 586;
  • Луганская область – 57;
  • Львовская область – 2933;
  • Николаевская область – 321;
  • Одесская область – 1117;
  • Полтавская область – 278;
  • Ровенская область – 2369;
  • Сумская область – 227;
  • Тернопольская область – 1467;
  • Харьковская область – 1542;
  • Херсонская область – 183;
  • Хмельницкая область – 559;
  • Черкасская область – 552;
  • Черновицкая область – 3959;
  • Черниговская область – 424.

Таким образом, ни одного нового случая заражения не зафиксировано в Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Лидером по распространению коронавируса остается Львовская область – там зафиксировано 136 новых случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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