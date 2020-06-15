За сутки в Украине коронавирус выявили у 656 человек – на восемь случаев больше, чем накануне

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Это на восемь случаев больше, чем накануне.
Умерло за этот период 12 человек, выздоровел 171.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.
По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:
Таким образом, ни одного нового случая заражения не зафиксировано в Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Лидером по распространению коронавируса остается Львовская область – там зафиксировано 136 новых случаев.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.