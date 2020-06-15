За сутки в Украине коронавирус выявили у 656 человек – на восемь случаев больше, чем накануне

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.

За сутки от COVID-19 умерли 12 человек Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это на восемь случаев больше, чем накануне.

Умерло за этот период 12 человек, выздоровел 171.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:

Винницкая область – 1423;

Волынская область – 1438;

Днепропетровская область – 998;

Донецкая область – 334;

Житомирская область – 1087;

Закарпатская область – 1680;

Запорожская область – 529;

Ивано-Франковская область – 1766;

Киев – 3957;

Киевская область – 2024;

Кировоградская область – 586;

Луганская область – 57;

Львовская область – 2933;

Николаевская область – 321;

Одесская область – 1117;

Полтавская область – 278;

Ровенская область – 2369;

Сумская область – 227;

Тернопольская область – 1467;

Харьковская область – 1542;

Херсонская область – 183;

Хмельницкая область – 559;

Черкасская область – 552;

Черновицкая область – 3959;

Черниговская область – 424.

Таким образом, ни одного нового случая заражения не зафиксировано в Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Лидером по распространению коронавируса остается Львовская область – там зафиксировано 136 новых случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.