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Макрон объявил о победе над COVID-19 и открытии границ

Границы Франции со странами ЕС будут открыты 15 июня, въезд граждан других государств разрешат 1 июля; школьники возвращаются к занятиям 22 июня, сообщил в телеобращении к нации французский президент Эммануэль Макрон.

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Макрон: Лето 2020 года не будет обычным, мы продолжим следить за развитием эпидемии
Макрон: Лето 2020 года не будет обычным, мы продолжим следить за развитием эпидемии
Фото: ЕРА

Вся территория Франции, включая наиболее пострадавший от пандемии столичный регион, объявляется "зеленой зоной", что означает победу над COVID-19. Об этом в телевизионном обращении к нации вечером 14 июня заявил президент страны Эммануэль Макрон. Речь размещена на его странице в Facebook.

По словам президента, с 15 июня открываются границы страны для других государств – членов Евросоюза. 1 июля будет разрешен въезд граждан третьих стран, в которых эпидемию удалось взять под контроль, уточнил Макрон.

Школы и дошкольные учреждения начнут работать в полноценном режиме 22 июня.

По всей стране с 15 июня могут открыться кафе и рестораны.

"Это не означает, что вирус ушел и мы можем снизить бдительность. Мы должны будем соблюдать правила физического дистанцирования в течение долгого времени. Лето 2020 года не будет обычным, мы продолжим следить за развитием эпидемии", – подчеркнул президент.

Приоритетом в ближайшее время станет восстановление экономики, однако не ценой повышения налогов, сказал Макрон. По его мнению, ЕС также должен сыграть свою роль в стимулировании экономического роста Франции.

Страна должна "извлечь уроки из пандемии", отметил он.

"Это испытание выявило наши недостатки, наши слабости: зависимость от других континентов в получении определенных продуктов, громоздкую организацию, социальное неравенство и территориальные различия", – сказал Макрон.

https://www.facebook.com/EmmanuelMacron/videos/681591162688040/

По данным Университета Джонса Хопкинса, положительный тест на коронавирус во Франции с начала пандемии сдали 193 746 человек (девятое место в мире), умер 29 401 (пятое место).

Чрезвычайное положение, введенное во Франции в связи со вспышкой коронавируса, действует до 24 июля. В мае правительство Франции разделило страну на "зеленые" и "красные" департаменты – в зависимости от степени тяжести эпидситуации.

Теги: Франция, экономика, граница, карантин, школы, Эммануэль Макрон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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