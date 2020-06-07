В Париже закрыли временный морг для жертв коронавируса

С 3 апреля на территории продуктового оптового рынка в пригороде Парижа действовал крупнейший в стране морг. В связи со снижением темпа распространения COVID-19 власти решили, что больше в нем нет необходимости.

На два месяца склад рынка был переоборудован в морг Фото: ЕРА

Временный морг, оборудованный на территории одного из самых больших в Европе продуктовых оптовых рынков в пригороде Парижа Ренжисе, закрыли 6 июня. Об этом сообщает RFI.

Власти Парижа пришли к выводу, что эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает улучшаться, а похоронные службы работают в обычном режиме.

Временный морг на складе продовольственного рынка в Ренжисе открыли 3 апреля. Решение реквизировать помещение санитарная служба столицы Франции приняла из-за того, что ритуальные компании не могли своевременно организовать похороны и кремацию жертв коронавируса на пике пандемии.

По данным властей, тела умерших от COVID-19 не отправляли в Ренжис с 13 мая. Временный морг вмещал до 20 тысяч гробов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 7 июня, во Франции с начала эпидемии инфицировано более 190,7 тыс. человек, свыше 29 тыс. умерли.