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В Париже закрыли временный морг для жертв коронавируса

С 3 апреля на территории продуктового оптового рынка в пригороде Парижа действовал крупнейший в стране морг. В связи со снижением темпа распространения COVID-19 власти решили, что больше в нем нет необходимости.

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На два месяца склад рынка был переоборудован в морг
На два месяца склад рынка был переоборудован в морг
Фото: ЕРА

Временный морг, оборудованный на территории одного из самых больших в Европе продуктовых оптовых рынков в пригороде Парижа Ренжисе, закрыли 6 июня. Об этом сообщает RFI.

Власти Парижа пришли к выводу, что эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает улучшаться, а похоронные службы работают в обычном режиме.

Временный морг на складе продовольственного рынка в Ренжисе открыли 3 апреля. Решение реквизировать помещение санитарная служба столицы Франции приняла из-за того, что ритуальные компании не могли своевременно организовать похороны и кремацию жертв коронавируса на пике пандемии.

По данным властей, тела умерших от COVID-19 не отправляли в Ренжис с 13 мая. Временный морг вмещал до 20 тысяч гробов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 7 июня, во Франции с начала эпидемии инфицировано более 190,7 тыс. человек, свыше 29 тыс. умерли.

Теги: Франция, Париж, похороны, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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