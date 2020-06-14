Испания откроет границы со странами Шенгенской зоны 21 июня, со всеми остальными – 1 июля

По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, восстановление туристической активности будет сопровождаться постоянным контролем со стороны органов здравоохранения.

Туристический сезон в Испании открывают со всеми мерами предосторожности Фото: ЕРА

Контроль на границах Испании для въезда граждан Европейского союза будет отменен с 21 июня. Об этом в видеообращении в Twitter 14 июня объявил испанский премьер-министр Педро Санчес.

С 1 июля откроются границы и для граждан третьих стран, сообщил он.

"Восстановление туристической активности является приоритетом для правительства", – сказал Санчес.

Уже 15 июня на Балеарских островах стартует пилотный план будущего туристического сезона, который должен принести много полезной информации властям и бизнесу, отметил премьер.

Он призвал помнить, что коронавирус, из-за которого страна три месяца жила в режиме карантина, "не исчез, а затаился", поэтому восстановление туристической отрасли будет идти "рука об руку со сферой здравоохранения".

La recuperación de la actividad turística es clave para el Gobierno. España levantará los controles fronterizos con los Estados miembros de la UE el 21 de junio y el 1 de julio se reabrirán las fronteras con terceros países. Turismo y seguridad sanitaria irán de la mano. pic.twitter.com/pYXVyoQS6L — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 14, 2020

21 июня в стране должны снять чрезвычайное положение, введенное в связи со вспышкой COVID-19.

Санчес 23 мая обещал, что туристический сезон в Испании обязательно начнется, он предполагал, что это произойдет в июле.

Туристический сектор Испании до кризиса составлял примерно 12% ВВП. Страну ежегодно посещали до 80 млн отдыхающих из-за рубежа.

Центробанк Испании 8 июня опубликовал прогноз, в котором говорилось, что по итогам 2020 года из-за эпидемии коронавируса и связанной с ней остановки промышленности ВВП страны упадет на 9%, а по неблагоприятному сценарию – на 11,6%, если властям снова придется вводить карантин.