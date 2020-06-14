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Испания откроет границы со странами Шенгенской зоны 21 июня, со всеми остальными – 1 июля

По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, восстановление туристической активности будет сопровождаться постоянным контролем со стороны органов здравоохранения.

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Туристический сезон в Испании открывают со всеми мерами предосторожности
Туристический сезон в Испании открывают со всеми мерами предосторожности
Фото: ЕРА

Контроль на границах Испании для въезда граждан Европейского союза будет отменен с 21 июня. Об этом в видеообращении в Twitter 14 июня объявил испанский премьер-министр Педро Санчес.

С 1 июля откроются границы и для граждан третьих стран, сообщил он.

"Восстановление туристической активности является приоритетом для правительства", – сказал Санчес.

Уже 15 июня на Балеарских островах стартует пилотный план будущего туристического сезона, который должен принести много полезной информации властям и бизнесу, отметил премьер.

Он призвал помнить, что коронавирус, из-за которого страна три месяца жила в режиме карантина, "не исчез, а затаился", поэтому восстановление туристической отрасли будет идти "рука об руку со сферой здравоохранения".

21 июня в стране должны снять чрезвычайное положение, введенное в связи со вспышкой COVID-19.

Санчес 23 мая обещал, что туристический сезон в Испании обязательно начнется, он предполагал, что это произойдет в июле.

Туристический сектор Испании до кризиса составлял примерно 12% ВВП. Страну ежегодно посещали до 80 млн отдыхающих из-за рубежа.

Центробанк Испании 8 июня опубликовал прогноз, в котором говорилось, что по итогам 2020 года из-за эпидемии коронавируса и связанной с ней остановки промышленности ВВП страны упадет на 9%, а по неблагоприятному сценарию – на 11,6%, если властям снова придется вводить карантин.

Теги: Испания, туризм, чрезвычайное положение, карантин, Евросоюз, Педро Санчес
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