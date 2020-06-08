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Экономика Испании вернется на докризисный уровень не раньше 2022 года – центробанк

Центральный банк Испании разработал два сценария возможного восстановления экономики страны после пандемии коронавируса: если жестких ограничений больше вводиться не будет, ВВП Испании вернется на докризисный уровень к концу 2022 года.

Испанский центробанк опубликовал прогноз восстановления экономики
Испанский центробанк опубликовал прогноз восстановления экономики
Фото: EPA

Банк Испании прогнозирует, что по итогам 2020 года из-за эпидемии коронавируса и связанной с ней остановки промышленности ВВП страны упадет на 9% по благоприятному сценарию и на 11,6%, если властям снова придется вводить карантин из-за новой вспышки заболевания. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном 8 июня на сайте испанского центробанка.

Регулятор разработал два возможных сценария восстановления экономики. Первый – "сценарий раннего восстановления" – предполагает, что экономика начнет расти по итогам второго квартала и "продолжится без появления значительных новых препятствий". В этом случае падение ВВП к концу года составит 9%. В последующие два года центробанк прогнозирует рост на 7,7% и 2,4% – в таком случае к концу 2022 года ВВП Испании будет примерно на 0,5 процентных пункта выше докризисного уровня.

Второй сценарий – испанский регулятор называет его "сценарием постепенного восстановления" –  предполагает, что до конца текущего года Испании придется еще раз вводить ограничительные меры из-за новой вспышки заболевания. В таком случае в 2020-м ВВП упадет на 11,6%, а за следующие  два года вырастет суммарно на 11,2% и будет на 1,6 процентного пункта ниже, чем был до кризиса.

Как отмечает Reuters, в первом квартале 2020 года испанская экономика уже упала на 5,2%, что стало самым резким падением с 1970 года. Нынешнее сокращение ВВП, указывает агентство, вдвое превышает худшие показатели времен мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, заболело более 7 млн человек, более 403 тыс. из них умерли, 3,15 млн выздоровели. В Испании заразились более 240 тыс. человек, 27 тыс. из них скончались, более 150 тыс. уже выздоровели.

Теги: Испания, эпидемия, ВВП, экономика, промышленность, кризис, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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