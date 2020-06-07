От коронавируса выздоровели более 3 млн человек

По состоянию на 7 июня от коронавирусной инфекции выздоровели 3 111 329 человек. Это 44% от общего количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире.

В мире от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровели более 3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции в режиме онлайн.

На момент публикации новости в мире насчитывалось 3 111 329 выздоровевших, что составляет 44,83% от общего количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Шестая часть выздоровевших приходится на США, где уже вылечились 500 849 человек. Больше 100 тыс. выздоровевших зарегистрировано еще в девяти государствах: Бразилии (277,1 тыс.), России (226,2 тыс.), Германии (169,2 тыс.), Италии (165,2 тыс.), Испании (150,3 тыс.), Турции (135,3 тыс.), Иране (134,3 тыс.), Индии (122,7 тыс.) и Чили (103,8 тыс.).

В целом на эти 10 стран приходится около 64% всех излеченных пациентов.

По состоянию на 7 июня коронавирусом в мире заразились 6 939 869 человек, из которых умерли 400 624.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.