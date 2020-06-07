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В России главный раввин заразился коронавирусом

Главный раввин РФ Берл Лазар сейчас находится под присмотром медиков. Его здоровью ничего не угрожает.

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Главный раввин РФ Берл Лазар почувствовал себя плохо после онлайн-конференции и обратился за помощью медиков
Главный раввин РФ Берл Лазар почувствовал себя плохо после онлайн-конференции и обратился за помощью медиков
Фото: Раввин Берл Лазар / Facebook

4 июня главного раввина РФ Берла Лазара госпитализировали с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщает его пресс-служба в Facebook.

Раввин выступал на онлайн-конференции. Сразу после окончания почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, информирует Московский еврейский общинный центр.

Состояние Берла Лазара не вызывает особых опасений, раввин чувствует себя удовлетворительно.

https://www.facebook.com/RabbiLazar/posts/2959533944081865

Берлу Лазару 56 лет. Он был избран главным раввином России по версии Федерации еврейских общин России в 1999 году.

По состоянию на вечер 7 июня в РФ у 467 673 человек диагностировали коронавирус. 226 731 пациент выздоровел. 5859 человек не смогли преодолеть болезнь и умерли.

Теги: Россия, раввин, больница, коронавирус
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