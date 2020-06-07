В России главный раввин заразился коронавирусом

Главный раввин РФ Берл Лазар сейчас находится под присмотром медиков. Его здоровью ничего не угрожает.



Главный раввин РФ Берл Лазар почувствовал себя плохо после онлайн-конференции и обратился за помощью медиков Фото: Раввин Берл Лазар / Facebook

4 июня главного раввина РФ Берла Лазара госпитализировали с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщает его пресс-служба в Facebook.

Раввин выступал на онлайн-конференции. Сразу после окончания почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, информирует Московский еврейский общинный центр.

Состояние Берла Лазара не вызывает особых опасений, раввин чувствует себя удовлетворительно.

Берлу Лазару 56 лет. Он был избран главным раввином России по версии Федерации еврейских общин России в 1999 году.

По состоянию на вечер 7 июня в РФ у 467 673 человек диагностировали коронавирус. 226 731 пациент выздоровел. 5859 человек не смогли преодолеть болезнь и умерли.