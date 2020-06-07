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В Шотландии и Северной Ирландии за сутки никто не умер от коронавируса

По данным министерства здравоохранения Великобритании, за прошедшие сутки в Соединенном Королевстве от коронавируса скончались 77 человек – почти в три раза меньше, чем накануне.

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В двух странах, входящих в состав Великобритании, не зафиксировано смертей от коронавируса за последний день
В двух странах, входящих в состав Великобритании, не зафиксировано смертей от коронавируса за последний день
Фото: EPA (архив)

В Шотландии и Северной Ирландии за последние 24 часа не было зафиксировано летальных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом 7 июня сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные органов здравоохранения стран, входящих в состав Соединенного Королевства.

При этом министр здравоохранения Шотландии Джин Фриман предостерегла от необоснованного оптимизма в связи с отсутствием смертей. Она отметила, что в выходные всегда регистрировалось меньше случаев смерти, чем в будние дни. Фриман предположила, что в ближайшие дни снова будут фиксироваться летальные исходы.

В соответствии с данными министерства здравоохранения Великобритании, по состоянию на 7 июня в королевстве от коронавируса скончались 40 542 человека, 77 из них за последние сутки (днем ранее сообщалось о 204 умерших, два дня назад – о 357). С начала эпидемии коронавирусная инфекция подтверждена у 286,2 тыс. пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 7 июня во всем мире коронавирусом заразилось 6,92 млн человек, умерло более 400 тыс., выздоровело 3,1 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Теги: Великобритания, эпидемия, Шотландия, Северная Ирландия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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