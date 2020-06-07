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Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тыс.

США, Великобритания и Бразилия являются лидерами по летальности от коронавирусной болезни во всем мире.

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Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 7 млн
Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 7 млн
Фото: ЕРА

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 6 910 014 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 400 013 человек, выздоровело 3 094 075.

В США число инфицированных достигло 1 920 061, умерло 109 802, излечилось 500 849 человек.

В Бразилии заболело 672 846 человек, 35 930 умерших и 277 149 излечившихся.

Далее следует Россия – 467 073 инфицированных, 5851 умерший и 226 272 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело уже 286 294, умерло 40 548 человек. По летальности Британия находится на втором месте после США.

Индия по числу инфицированных опередила Испанию и Италию – сейчас там 247 195 заболевших и 6950 умерших. Она находится на пятом месте.

К 100-тысячной отметке приближаются Пакистан и Саудовская Аравия.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Индия, Великобритания, Испания, Италия, Саудовская Аравия, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Университет Джонса Хопкинса
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