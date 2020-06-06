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Ляшко рассказал, сколько областей ужесточили карантин за неделю

Ужесточение карантина в связи с ухудшением эпидемической ситуации в отдельных областях свидетельствует "об ответственности местных властей", заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Ляшко: Адаптивный карантин работает
Ляшко: Адаптивный карантин работает
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

За последнюю неделю Волынская и Донецкая области отменили ослабление карантинных мер в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией; в Черновицкой, Ровенской, Житомирской, Львовской областях и Киеве по той же причине ослабления не вводились. Об этом сообщил замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, в Волынской и Донецкой областях закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий. В Донецкой области также приостановлено междугороднее автобусное сообщение. В Ковельском и Владимир-Волынском районах Волынской области сохраняются "требования жесткого карантина без ослаблений". В этих районах не останавливается междугородный и межобластной транспорт, следующий транзитом, закрыты железнодорожные вокзалы.

Кроме того, в Киеве и Житомирской области приняли решение не вводить ослабления карантина, разрешенные с 5-го и 10 июня: в этих регионах останутся закрытыми заведения питания, а также хостелы, санатории и дома отдыха. 

"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, в которых сложная эпидемическая ситуация, не ослабляли карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти", – отметил Ляшко.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.

После ослабления ограничительных мер в некоторых областях эпидемическая ситуация ухудшилась.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что "тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение – общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава". По его словам, украинцы путают ослабление карантина с его полной отменой.

По состоянию на 6 июня общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине возросло до 26 514. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 777 человек, выздоровели 11 812 пациентов.

Теги: Киев, Украина, Ровенская область, Донецкая область, эпидемия, Волынская область, Львовская область, Житомирская область, Черновицкая область, карантин, ограничения, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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