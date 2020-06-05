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Ляшко заявил, что в восьми регионах пока не могут открыться рестораны

В Киеве, Черновицкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской, Донецкой и Луганской областях пока невозможно открыть рестораны и кафе для посещения внутри помещения из-за несоответствия требованиям Минздрава, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко: Сегодня разрешается открывать учреждения общественного питания с посещением клиентов внутри помещений
Ляшко: Сегодня разрешается открывать учреждения общественного питания с посещением клиентов внутри помещений
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

В Киеве и еще семи областях Украины рестораны и кафе пока не могут обслуживать посетителей в закрытых помещениях. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня постановлением Кабинета Министров разрешается открывать учреждения общественного питания с посещением клиентов внутри помещений. В то же время, по индикаторам у нас сегодня не проходят по заболеваемости Киев, Волынская область, Житомирская область, Львовская область, Ровенская область и Черновцы. По тестированию не проходят Донецк и Луганск (очевидно, он имеет ввиду Донецкую и Луганскую области. – "ГОРДОН")", – отметил Ляшко.

По его словам, в этих областях комиссии по вопросам техногенно-экологической ситуации и чрезвычайным ситуациям должны запретить открытие ресторанов.

Ляшко напомнил, что постановлением Кабинета Министров о введении адаптивного карантина предусмотрено, что при достижении определенных критериев с 10 июня может быть разрешено открытие санаториев и других мест для отдыха.

"Сейчас мы имеем только открытые межобластные перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом. С сегодняшнего дня постановление позволяет запускать и авиационное межобластное сообщение – внутренние перелеты в стране. Но нет возможности передвигаться туристическим группам более 10 человек. Туристический бизнес обратился к президенту, это было обсуждено на совещании, мы в ближайшее время будем инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании Кабинета Министров, чтобы позволить передвижения групп до 50 человек, поскольку они в большинстве ездят на автобусах и автобусы имеют до 50 мест. Сможем инициировать очередное смягчение для развития внутреннего туризма", – добавил Ляшко.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

В апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соблюдение безопасной дистанции, постоянная дезинфекция и использование средств защиты станут новыми стандартами для украинцев.

С 11 мая 2020 года началось смягчение карантина.

По состоянию на сегодняшний день общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине возросло до 25 964От осложнений, вызванных COVID-19, в Украине умерло 762 человека, выздоровели 11 372 больных.

Теги: Киев, Ровенская область, Луганская область, Донецкая область, Волынская область, Львовская область, Житомирская область, карантин, ресторан, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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