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Степанов заявил, что масочный режим в Украине отменять не будут

Разработанная украинским правительством стратегия сдерживания коронавирусной инфекции не отменяет масочный режим и соблюдение социальной дистанции, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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В Украине из-за пандемии действует масочный режим
В Украине из-за пандемии действует масочный режим
Фото: depositphotos.com

Масочный режим в Украине отменять не будут. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Чиновник напомнил, что карантин правительство не отменяло.

"Правительство внедрило режим адаптивного карантина, внедрило некоторые этапы выхода из карантина, но карантин не отменяли. Я хочу напомнить, что у нас болеют люди коронавирусом – за сегодняшний день это 553 человека, вчера было 588. Стратегия, которую мы выбрали – это стратегия сдерживания, но это никоим образом не отменяет масочный режим и соблюдение социальной дистанции", – подчеркнул Степанов.

Он добавил, что в этом случае речь идет о здоровье украинцев.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

В апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соблюдение безопасной дистанции, постоянная дезинфекция и использование средств защиты станут новыми стандартами для украинцев.

С 11 мая 2020 года началось смягчение карантина.

Теги: Украина, карантин, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, маски
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