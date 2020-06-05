Степанов заявил, что работающим с COVID-19 медикам выплатили 300% надбавки в полном объеме

Надбавки медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом пациентами в полном объеме за март 2020 года выплатили по всей Украине, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сегодня в ходе брифинга заявил, что зарплаты и 300% надбавки работающим с COVID-19 медикам были выплачены в полном объеме. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Зарплаты за март были выплачены в полном объеме, и это было 300%. Зарплаты начиная с 1 апреля, май и дальше для медработников, которые работают непосредственно с больными коронавирусом, выплачиваются через Национальную службу здоровья. У нас было внедрено четыре пакета... по которым заключены соответствующие договоры, и средства перечислены на счета больниц, которые выплачивают зарплату этим врачам. При этом в постановлении правительства четко прописано, что средства направляются на выплату 300% зарплаты и на процесс лечения больных коронавирусом", – рассказал Степанов.

20 мая замминистра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что надбавки медикам, работающим с COVID-19, выплатили "почти во всех областях".

Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что регионам выделили 905 млн грн медицинской субвенции на доплаты в размере 300% зарплаты медикам за март. По подсчетам Минздрава, 300% оклада должны были получить 5435 медицинских работников, на это требовалось 181,6 млн грн.

Степанов объяснял, что доплаты предусмотрены для всех без исключения медиков, которые работали с инфицированными коронавирусом пациентами (независимо от того, сколько дней они были на работе), но практически во всех регионах местные власти сделали начисления медработникам на основании приказа Минсоцполитики от 2003 года, где есть фраза "за фактически отработанное время". В Минздраве потребовали исправить ситуацию.

Доплаты медикам несколько раз обсуждались на совещании президента Украины Владимира Зеленского с представителями Кабинета Министров и местных властей. Президент заявил, что виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность.