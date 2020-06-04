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В Днепре заявили о недостоверности статистики заболеваемости COVID-19 в регионе

В базе данных Днепропетровского лабораторного центра выявили более 250 человек с положительным тестом на коронавирус, которые уже либо выздоровели, либо вообще не болели.

В Днепропетровской области пересмотрят статистику заболеваемости COVID-19
В Днепропетровской области пересмотрят статистику заболеваемости COVID-19
Фото: EPA

Днепропетровский областной совет сообщил, что статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе будет пересмотрена. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба облсовета в связи с назначением Романа Чуба новым руководителем Днепропетровского лабораторного центра.

"[Чуб] назначен вместо Александра Штепы, которого уволили по результатам проверок его деятельности комиссиями Минздрава и правоохранительных органов. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID-19", – сказано в заявлении.

По данным облсовета, после смены руководства лабораторного центра в базе данных выявили более 250 человек с положительными результатами тестов, которые или "уже выздоровели, или, возможно, никогда не болели".

"Сейчас проводится внутреннее расследование. Есть определенные подозрения, что люди не сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, что позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице. Уже в ближайшее время статистика будет изменена. Количество тех, кто выздоровел, значительно увеличится", – заявили в областном совете.

По состоянию на 4 июня общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 25 411 человек, 747 из них умерли, 11 042 выздоровели. В Днепропетровской области коронавирус подтвержден у 957 пациентов, 21 из них умер, 349 выздоровели.

Теги: Украина, статистика, Днепр, Днепропетровская область, облсовет, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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