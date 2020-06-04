В Бразилии вновь побит антирекорд суточной смертности от COVID-19

За прошедшие сутки в Бразилии от коронавирусной инфекции скончалось 1349 человек, на 87 больше, чем накануне.

В Бразилии сейчас разгар эпидемии Фото: ЕРА

В Бразилии зафиксирована наивысшая суточная смертность за все время вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила 4 июня телекомпания Globo.

Если суммировать информацию о летальных исходах изо всех штатов, выходит, что за прошедшие сутки умерло 1349 человек, отмечает телеканал. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 3 июня – 1262 умерших.

В общей сложности от COVID-19 скончалось 32 688 жителей страны.

Подтверждено 590 485 случаев заражения (35 098 за сутки).

Бразилия занимает второе место в мире по количеству заболевших и четвертое – по числу летальных исходов.

В конце мая в ВОЗ заявили, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,56 млн, из них более 2,83 млн вылечились, а 387,5 тыс. умерли.