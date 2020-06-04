Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Бразилии вновь побит антирекорд суточной смертности от COVID-19

За прошедшие сутки в Бразилии от коронавирусной инфекции скончалось 1349 человек, на 87 больше, чем накануне.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Бразилии сейчас разгар эпидемии
В Бразилии сейчас разгар эпидемии
Фото: ЕРА

В Бразилии зафиксирована наивысшая суточная смертность за все время вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила 4 июня телекомпания Globo.

Если суммировать информацию о летальных исходах изо всех штатов, выходит, что за прошедшие сутки умерло 1349 человек, отмечает телеканал. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 3 июня – 1262 умерших.

В общей сложности от COVID-19 скончалось 32 688 жителей страны.

Подтверждено 590 485 случаев заражения (35 098 за сутки).

Бразилия занимает второе место в мире по количеству заболевших и четвертое – по числу летальных исходов.

В конце мая в ВОЗ заявили, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,56 млн, из них более 2,83 млн вылечились, а 387,5 тыс. умерли.

Теги: Бразилия, смертность, антирекорд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Во-первых, это красиво". Рыбчинский показал "мамины ножки в лабутенах"
"Во-первых, это красиво". Рыбчинский показал "мамины ножки в лабутенах"
Сын Тарабаровой во время съемок засунул в рот пластилин
Сын Тарабаровой во время съемок засунул в рот пластилин
"Как же я скучал по тебе". Лорак и Лазарев показали, как радуются встрече во время карантина
"Как же я скучал по тебе". Лорак и Лазарев показали, как радуются встрече во время карантина
"Спасибо за все, кукушечка". Певица MamaRika показала свою маму
"Спасибо за все, кукушечка". Певица MamaRika показала свою маму
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS