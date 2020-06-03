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В Бразилии установлен суточный антирекорд смертности от коронавируса

За последние сутки в Бразилии было зарегистрировано 1262 смерти от коронавируса, общее число жертв эпидемии увеличилось до 31 199, сообщило министерство здравоохранения страны.

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От COVID-19 в Бразилии продолжает лечиться более 300 тыс. человек
От COVID-19 в Бразилии продолжает лечиться более 300 тыс. человек
Фото: EPA

Количество жертв эпидемии коронавируса в Бразилии увеличилось до 31 199, сообщило вечером 2 июня министерство здравоохранения страны.

За последние сутки было зарегистрировано 1262 смерти (ведомство уточнило, что большинство из них произошли в другие дни, но только сейчас попали в официальную статистику). Издание Terra отметило, что это новый ежедневный антирекорд. 

Журналисты подсчитали, что от первой смерти от коронавируса в Бразилии до отметки 10 тыс. прошло 54 дня, от 10 тыс. до 20 тыс. – 12 дней, от 20 тыс. до 30 тыс. – 11 дней. 

В настоящее время в стране 555 383 подтвержденных случая заболевания (+28 936 за сутки). 223 638 человек уже вылечились от инфекции, а 300 546 продолжают болеть.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,44 млн, из них более 2,76 млн вылечились, а 382,4 тыс. умерли.

Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. На первом – США, где более 1,69 млн инфицированных. По числу летальных исходов Бразилия – на четвертом месте после США, Великобритании и Италии. 

В конце мая в ВОЗ заявили, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавирусной инфекции.

Теги: Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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