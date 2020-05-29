В Бразилии за сутки от COVID-19 умерли 1156 человек

За последние сутки в Бразилии вылечились 10 957 человек от коронавируса, сообщило министерство здравоохранения страны.

В Бразилии от коронавируса скончалось 26 754 человек Фото: EPA

Количество инфицированных коронавирусом в Бразилии увеличилось до 438 238, количество новых случаев за сутки составило 26 417. Об этом сообщило вечером 28 мая министерство здравоохранения страны.

Общее число жертв достигло 26 754, из них 1156 человек умерли за прошедшие сутки.

Количество бразильцев, которые вылечились от коронавирусной болезни COVID-19, за сутки составило 10 957.

По информации Bloomberg, наиболее сложная ситуация с COVID-19 сложилась в штатах Сан-Паулу (95 865 зараженных и 6980 погибших) и Рио-де-Жанейро (44 886 зараженных и 4856 умерших), что составляет 20% всех зафиксированных случаев в Бразилии.

Телеканал CNN Brazil отметил, что 27 мая ни в одной стране не было зафиксировано больше смертей от коронавируса, чем в Бразилии. В США, по официальным данным, в этот день было зарегистрировано 16 429 новых случаев коронавируса и 770 летальных исходов.

По прогнозу Института метрик и оценки состояния здоровья Университета Вашингтона (США), к августу количество летальных случаев от коронавируса в Бразилии может превысить 125 тыс. Глава института доктор Кристофер Мюррей считает, что Бразилия должна последовать примерам Китая, Италии, Испании и США и ввести строгий карантин, чтобы уменьшить негативные последствия пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,8 млн, из них более 2,49 млн вылечились, а 360,9 тыс. умерли.

На прошлой неделе Бразилия занимала третье место в мире по числу зараженных коронавирусом, но сейчас она опередила Россию и вышла на второе. Первое занимают США, где более 1,72 млн инфицированных.

22 мая в ВОЗ заявили, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавирусной инфекции.